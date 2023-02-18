الصين تعتزم إعلان مبادرة سلام لإنهاء حرب أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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تعتزم الصين الإعلان عن مبادرة سلام لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية وانج يي، اليوم السبت، خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، وفقا للترجمة الرسمية: "سنقدم شيئا، ألا وهو الموقف الصيني من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية... سنقف بحزم الى جانب السلام والحوار".

وذكر وانج يي أنه من أجل عالم أكثر أمنا، "يتعين أن نتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا أن الفوضى والصراعات التي تعصف بالعالم في الوقت الحالي ثارت بسبب عدم التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا وانج يي إلى حل النزاعات سلميا من خلال الحوار والتشاور، مؤكدا أنه لا يجوز حل المشكلات بين الدول من خلال الضغط أو العقوبات الأحادية، موضحاً أن هذا يأتي بنتائج عكسية، "لأنه يؤدي إلى صعوبات لا نهاية لها".

وشدد وانج يي على ضرورة عدم إهمال الحوار والمشاورات مهما كانت حدة التوترات، وقال: "يجب إعطاء السلام فرصة".

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