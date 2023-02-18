الأرض تنتفض.. زلزال يضرب روسيا

المصدر: د ب أ

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أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا ( أقصى شرق روسيا) بوقوع زلزال بقوة 4,8 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت في أراضي الإقليم.

وجاء في بيان صدر عن المصلحة، نقلته وكالة نوفوستي اليوم: "وقع الزلزال على عمق 67,3 كيلومترا وقوته - 4,8 درجات على مقياس ريختر".

وأضافت المصلحة في بيانها أنه تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة 19.22 اليوم السبت بالتوقيت المحلي في منطقة المياه في خليج كرونوتسكي على بعد 154 كيلومترا من مدينة بيتروبافلوسكي كامتشاتسكي.



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