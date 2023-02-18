مناورات بحرية روسية صينية مع جنوب أفريقيا في المحيط الهندي

المصدر: د ب أ

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قالت مصادر رسمية إن روسيا والصين وجنوب أفريقيا ستبدأ مناورة بحرية مشتركة لمدة 10 أيام في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا يوم الجمعة تستهدف تعزيز علاقاتهم.

وتتزامن العملية "موسي" والتي تعني "دخان" في لغة "تسوانا" المحلية مع الذكرى الأولى لبداية الصراع الروسي الأوكراني يوم 24 فبراير.

وأعلنت قيادة الجيش الجنوب أفريقي أن المناورة ستجري قبالة سواحل مدينة دربان وسوف "تعزز العلاقات المزدهرة بالفعل بين جنوب أفريقيا وروسيا والصين".

وقد اتخذت جنوب أفريقيا، العضو في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة مع روسيا والصين والهند والبرازيل، حتى الآن موقفا محايدا بشأن الحرب في أوكرانيا.

وامتنعت جنوب أفريقيا عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة الحرب في العام الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، تشارك روسيا في المناورة بالفرقاطة "أدميرال جورشكوف" وناقلة بحرية.

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