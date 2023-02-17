إصابة 5 أفراد شرطة في اعتداء بمدينة ألمانية

المصدر: د ب أ

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قالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن خمسة من ضباط الشرطة أصيبوا بعد أن تعرضت لهم مجموعة من 40 شخصا في مدينة ترير بغرب ألمانيا الليلة الماضية.

وذكرت الشرطة في بيان أنه تم استدعاء الشرطة إلى المنطقة للتحقيق في اعتداء مزعوم، وقامت بعد ذلك المجموعة بمهاجمة الضباط بقضبان حديدية وزجاجات.

وقال رئيس الشرطة كريستيان هام في البيان الصحفي: "لم أشهد قط مثل هذا التفشي للعنف ضد قوات الطوارئ خلال فترة عملي كرئيس لقسم شرطة ترير".

ويُشتبه في أن رجلا ألقى بعربة تسوق في اتجاه الضباط أثناء الهجوم. وأضاف البيان أن الشرطة أطلقت بعد ذلك رصاصتين تحذيريتين في الهواء.

وتم القبض على رجلين بينما فر الآخرون من مكان الحادث.

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