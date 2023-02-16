الأمم المتحدة تدعو إلى جمع مليار دولار لمساعدة متضرري الزلازل في تركيا

المصدر: د ب أ

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طلبت الأمم المتحدة من الدول الأعضاء المساهمة بمليار دولار لمساعدة ملايين المتضررين من الزلزال الذي أودى بحياة ما يقرب من 42 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "تطلق الأمم المتحدة اليوم نداء إنسانيا لجمع مليار دولار لشعب تركيا الذي يعاني من أشد الزلازل تدميرا التي ضربت البلاد منذ نحو قرن".

وقال غوتيريش إن التمويل لمدة ثلاثة أشهر سيساعد 5.2 مليون شخص ويمكن منظمات الإغاثة من تقديم الدعم لجهود الإغاثة التي تقودها الحكومة في مجالات الأمن الغذائي والحماية والتعليم والمياه والمأوى.

وشهدت منطقة جنوب شرق تركيا زلزالا في 6 فبراير الجاري، بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ، تلاه بعد ساعات زلزال كبير ثان بلغت قوته 7.6 درجة.

ولقي أكثر من 42 ألف شخص حتفهم في تركيا وسوريا، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين ودمرت المنطقة إلى حد كبير.



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