روسيا وأوكرانيا تتبادلان 101 أسير

المصدر: رويترز

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أعلنت السلطات في روسيا وأوكرانيا أن البلدين تبادلا 101 من أسرى الحرب في أحدث عمليات تبادل للسجناء اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «طائرات النقل الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية ستنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية».

ونشر أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صوراً لجنود أوكرانيين بعد الإفراج عنهم.

وقال يرماك إن 100 جندي ومدنياً واحداً قد أعيدوا إلى الديار.

وأضاف، على «تيليغرام»، أن الجميع تقريباً كانوا يدافعون عن مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة قبل أن تسقط في أيدي القوات الروسية.

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