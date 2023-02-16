تعطل المواقع الإلكترونية لعدة مطارات ألمانية

المصدر: رويترز

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تعطلت المواقع الإلكترونية لثلاثة مطارات ألمانية على الأقل اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من عطل كبير في شبكات المعلومات في شركة لوفتهانزا ترتب عليه تعطل آلاف المسافرين وبقاؤهم عالقين في مطار فرانكفورت.

ومن بين المطارات المتضررة، مطارات في دوسلدورف ونورمبرج ودورتموند بينما تعمل المواقع الإلكترونية لأكبر المطارات الألمانية، في فرانكفورت وميونيخ وبرلين، بشكل طبيعي.

ولم يفصح الموقع الإلكتروني لمجلة فوكوس، التي كانت أول من أفاد بحدوث التعطل، عن سبب المشكلة.

وقال متحدث باسم مطار دورتموند "نعمل لإصلاح العطل"، مضيفا أن من غير المرجح أن يكون العطل بسبب حمل زائد اعتيادي. وتابع المتحدث "يوجد سبب وجيه للشك في أن هذه هجمة قرصنة".

وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلة شبيجل بأن المشكلات ربما تسبب فيها هجوم لحجب الخدمة، حيث تُرسل كميات هائلة من بيانات الإنترنت الموجهة إلى الخوادم المستهدفة في حملة بسيطة نسبيا ممن يسمون أنفسهم "نشطاء اختراق" (هاكتيفيستس) لتعطيل المواقع.

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