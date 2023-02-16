أوكرانيا ترصد 6 مناطيد تجسس في مجالها الجوي

المصدر: د ب أ

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أعلنت السلطات الأوكرانية أنها رصدت ستة مناطيد تجسس مشتبه بها فوق العاصمة كييف.

وسجلت القوات الجوية الأوكرانية نحو ستة أهداف جوية معادية وأسقطت بعضها، حسبما أعلنت الإدارة العسكرية في كييف، على «تليغرام»، أمس.

وذكرت السلطات، في بيان، أن النتائج الأولية تشير إلى أن الأهداف كانت مناطيد في مهب الريح، يمكن تجهيزها بعواكس أو معدات استخباراتية.

وأوضح البيان أنه من الممكن أن يكون الروس قد أرسلوا تلك المناطيد للكشف عن المواقع الأوكرانية المضادة للطائرات.

وأشار إلى أن السلطات تفحص المنطاد لتحديد الغرض منه.

وأعلنت أوكرانيا عن رصد سلسلة من الأجسام المحمولة جواً في الأيام الماضية، في حين أغلقت مولدوفا المجاورة مجالها الجوي مؤقتاً يوم الثلاثاء، بسبب منطاد جاء من أوكرانيا وانجرف إلى رومانيا.

وأغلقت مولدوفا مجالها الجوي لأكثر من ثلاث ساعات، مشيرةً إلى مخاطر أمنية، لكنها لم تقدم مزيداً من المعلومات.

وقالت هيئة الطيران في مولدوفا إن القرار اتُّخذ لضمان سلامة الطيران المدني.

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