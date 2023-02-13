موسكو تسعى لفتح محطة فضائية خاصة بها

المصدر: د ب أ

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أعلن فلاديمير كوزيفنيكوف، كبير مصممي محطة الخدمة المدارية الروسية المخطط لها، أن بلاده لا تزال تتمسك بخطط بناء منشآتها الخاصة، على الرغم من المشكلات المستمرة في محطة الفضاء الدولية.

وأوضح كوزيفنيكوف، في مقابلة نُشرت اليوم عبر وكالة الأنباء الحكومية «تاس»، أنه سيتم الانتهاء من تخطيط تصميم المحطة المدارية بحلول نهاية عام 2023 .

وفي وقت سابق، ظهرت مشكلات مع مركبة شحن فضائية أخرى تابعة لوكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، المملوكة للدولة والمسؤولة عن الرحلات الفضائية وبرامج رواد وأبحاث الفضاء.

وحدث تسرب بمركبة الشحن الفضائية «بروجرس إم إس 21»، التي تم توصيلها بمحطة الفضاء الدولية منذ أكتوبر، حيث يوجد انخفاض في الضغط في نظام التبريد.

وأفاد سيرجي كريكاليف، رئيس برنامج الفضاء الروسي المأهول، بأن المشكلة لم تؤثر في العمليات.

وقال، في مطلع الأسبوع، إن عمل طاقم مركبة الشحن الفضائية «بروجرس إم إس 21» التابعة لمحطة الفضاء الدولية قد اكتمل بالفعل.

وبحسب «روسكوزموس»، فإنه من المقرر أن تنفصل سفينة الشحن الفضائية غير المأهولة عن محطة الفضاء الدولية في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل أن تحترق فوق المحيط الهادئ.

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