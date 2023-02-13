هيئة الرقابة اليابانية توافق على قواعد أمان جديدة لإطالة عمر المفاعل

المصدر: رويترز

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وافق المنظمون النوويون في اليابان على تغييرات مثيرة للجدل في تقييم السلامة ومسودة تشريع للسماح للمفاعلات القديمة بالعمل لفترة أطول.

اعتمدت هيئة التنظيم النووي، لإلغاء الحد التشغيلي الحالي البالغ 60 عامًا للمفاعلات، نظامًا جديدًا يمكن من خلاله منح امتدادات تشغيل إضافية كل 10 سنوات بعد 30 عامًا من الخدمة. لم يتم تحديد حد أقصى. كما تبنت الهيئة مسودة تعديل قانون تنظيم المفاعلات للمصادقة عليه من قبل مجلس النواب.

إنه تغيير كبير عن حد التشغيل الحالي البالغ 40 عامًا مع إمكانية التمديد لمرة واحدة حتى 20 عامًا، وهي قاعدة تم تقديمها كجزء من معايير أمان أكثر صرامة تم تبنيها بعد كارثة محطة فوكوشيما النووية عام 2011.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا خطة لتعظيم استخدام الطاقة النووية، بما في ذلك تسريع إعادة تشغيل المفاعلات المتوقفة، وإطالة العمر التشغيلي للمحطات القديمة وتطوير مفاعلات الجيل التالي، حيث تكافح اليابان من أجل تأمين إمدادات طاقة مستقرة والوفاء بتعهدها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

عارض أحد مفوضي السلطة الخمسة، أكيرا إشيواتاري الجيولوجي بجامعة توهوكو، التغييرات.

وقال إيشيواتري في اجتماع اللجنة يوم الاثنين "نحن منفتحون على التنقيحات إذا كان من الواضح أن التغييرات تساهم في زيادة السلامة لأسباب علمية أو فنية. بالنسبة لي، هذه التغييرات لا تخدم أيًا من الغرضين".

وقال المفوض تومويوكي سوجياما، نائب رئيس مركز أبحاث السلامة النووية التابع لوكالة الطاقة الذرية اليابانية ، إنه شعر بأن المناقشة قد "استعجلت" نتيجة لضغط الحكومة وأن الهيئة التنظيمية كان يجب أن تتصرف بشكل أكثر استقلالية.

نفى رئيس السلطة شينسوكي ياماناكا أن تكون الهيئة الرقابية قد استسلمت لضغط الحكومة، وقال إنه يعتقد أن نظام الأمان الجديد مناسب.

واضاف إن من ضمن مهام الهيئة هي "فحص سلامة المفاعلات القديمة مهما طال عمرها التشغيلي".

كانت الحكومة تضغط من أجل العودة إلى الطاقة النووية وسط مخاوف من نقص الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والضغط العالمي لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

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