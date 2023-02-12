قبرص: نيكوس كريستودوليديس يفوز في الانتخابات الرئاسية

المصدر: د ب أ

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فاز وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليديس فى الانتخابات الرئاسة القبرصية.

وحصل كريستودوليديس (49 عاما) المنتمي لتيار يمين الوسط على 51.8% من الأصوات في جولة الإعادة التي أجريت اليوم الأحد، بعد فرز 97% من الأصوات، حسبما ذكرت الإذاعة العامة نقلا عن وزارة الداخلية.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد في جولة الإعادة التي أجريت بسبب عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى التي أجريت الأسبوع الماضي.

وحصل منافسه الدبلوماسي أندرياس مافروجيانيس المدعوم من الحزب التقدمي للشعب العامل "ايه كيه إي إل" من تيار اليسار على 48.2%، واعترف بهزيمته في الانتخابات، وفقا للتقرير.

وقال مافروجيانيس للتلفزيون الرسمي "لقد هنأت نيكوس (كريستودوليديس)".

وكانت هذه انتخابات مهمة، حيث يتولى الرئيس في قبرص، الذي ينتخب بشكل مباشر من الشعب، تعيين وقيادة الحكومة.

ولم يعد من حق الرئيس الحالي نيكوس أناستاسياديس /79 عاما / الترشح لمنصب الرئيس بعد أن أمضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمسة أعوام.

وكان يحق لحوالي 560 ألف شخص التصويت.

وأجريت الانتخابات في الجزء الجنوبي من الجزيرة فقط.

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