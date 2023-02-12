الصين ترصد جسماً مجهولاً قرب مدينة ساحلية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بكين أنها تستعد الآن لإسقاط جسم مجهول قرب مدينة ساحلية.

وأوضحت صحيفة «ذا بيبر» الصينية أن الجسم تم رصده وهو يحلّق فوق المياه بالقرب من مدينة تشينجداو الساحلية.

ونقلت الصحيفة عن موظف في هيئة التنمية البحرية في منطقة جيمو بمدينة تشينجداو قوله إن السلطات المعنية تستعد لإسقاط الجسم، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

وأضاف تقرير الصحيفة أنه لم يتم إبلاغ الموظف بطبيعة الجسم.

وقال الموظف إنه تم إبلاغ صيادين في المنطقة بتوخي الحذر بشأن السلامة.

وكانت الولايات المتحدة وكندا قد أسقطتا ثلاثة أجسام محمولة جواً على ارتفاع عالٍ، هذا الشهر، بما في ذلك واحد ذكرت واشنطن أنه تم إرساله بشكل متعمد من قبل الصين للمراقبة.

وردَّت بكين قائلةً إنه جهاز غير ضار لمراقبة الطقس، انحرف عن مساره.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز