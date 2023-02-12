إنقاذ امرأة ثمانينية من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

المصدر: د ب أ

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أنقذ فريق من عمال الإنقاذ الألمان والأتراك امرأة تبلغ من العمر 88 عاماً من تحت الأنقاض في بلدة كيري خان التركية التي دمرها الزلزال.

وذكرت المتحدثة باسم وكالة الإغاثة التقنية الألمانية، كاتارينا جاريشت، أن المرأة كانت ضعيفة ولكنها كانت تستجيب وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسور في العظام.

وقالت جاريشت إن عمال الدفاع المدني الأتراك والجيش استدعوا فريق الإنقاذ الألماني إلى الموقع حوالي الساعة الثامنة مساء "السبت".

وتحدث عمال الإنقاذ الألمان للسيدة العالقة تحت الأنقاض من خلال مترجم وتمكنوا من انتشالها نحو الساعة العاشرة مساءً.

ورافقت قوات الأمن التركية فريق الإنقاذ الألماني بسبب مخاوف من تصاعد التوترات في منطقة هاتاي ومخاوف من اندلاع أعمال شغب محتملة.

وأوقفت كل من وكالة الإغاثة التقنية الألمانية ومنظمة "آي إس إيه آر جيرماني" الإغاثية الألمانية أعمال الإنقاذ في وقت سابق"السبت" بسبب مخاوف بشأن حدوث اضطرابات، منها تقارير عن حدوث اشتباكات وإطلاق أعيرة نارية.

وسيبقى عمال الإغاثة في المعسكر الأساسي المشترك في مدينة كيري خان، لكنهم سيواصلون المساعدة في عمليات الإنقاذ إذا طلب منهم ذلك.

وضرب زلزالان مدمران المنطقة على امتداد الحدود التركية السورية يوم "الاثنين" الماضي، وأعقبتهما عدة توابع زلزالية.

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