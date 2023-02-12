صحيفة: "الناتو" سيمدد فترة ولاية ستولتنبرج

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت صحيفة "فيلت إم زونتاج"، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن حلف شمال الأطلسي سيمدد فترة ولاية الأمين العام ينس ستولتنبرج مرة أخرى، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الحلف للحفاظ على الاستقرار خلال الحرب في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة، إن الأعضاء سيمددون ولاية ستولتنبرج حتى أبريل نيسان 2024، بسبب "إنجازاته البارزة" ولضمان استقرار الحلف العسكري خلال الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن هناك اتفاقاً غير رسمي بين الدول الثلاثين الأعضاء على أن يظل ستولتنبرج في منصبه إلى ما بعد نهاية فترة ولايته في 30 سبتمبر المقبل. وأوضحت أنه سيتم اتخاذ قرار رسمي في الأسابيع المقبلة.‭ ‬وكان قد تم تمديد فترة ولايته الأصلية العام الماضي.

وكان ستولتنبرج وهو خبير اقتصادي وزعيم سابق لحزب العمال النرويجي قد شغل منصب رئيس وزراء النرويج من 2000 إلى 2001 ثم من 2005 إلى 2013 قبل أن يصبح أميناً عاماً لحلف الأطلسي في عام 2014.

وشغل أيضا منصب وزير المالية ووزير الطاقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز