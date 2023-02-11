نهاية حزينة لامرأة تركية بعد انتشالها من أنقاض الزلزال

المصدر: رويترز

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اختُتمت قصة امرأة تم انتشالها من أنقاض الزلزال في تركيا بنهاية حزينة.

وتوفيت المرأة في المستشفى، اليوم، بعد يوم من انتشالها من تحت أنقاض مبنى منهار جنوبي تركيا، حيث ظلت عالقة لمدة 104 ساعات منذ وقوع الزلزال المدمر يوم الاثنين الماضي، بحسب رجال الإنقاذ.

وانتشل رجال الإنقاذ الألمان زينب كهرمان، البالغة من العمر 40 عاماً، من تحت الأنقاض في بلدة قري خان بجنوب تركيا أمس، وقالوا حينها إن بقاءها على قيد الحياة «معجزة».

وقال ستيفن باير، قائد فريق البحث والإنقاذ الألماني الدولي: «علمنا للتو أن زينب توفيت في المستشفى مع الأسف».

وقالت أسرة زينب، في وقت سابق، إن رجال الإنقاذ وصلوا بعد يومين من زلزال يوم الاثنين.

وتواصل العمال الألمان مع زينب التي كانت على عمق بعيد تحت الأنقاض، وأوصلوا إليها المياه عبر خرطوم.

وفي مرحلة ما، ساعدوا أختها على صعود سلَّم بالقرب من مكانها للتحدث معها.

وتجاوزت حصيلة قتلى زلزال يوم الاثنين جنوبي تركيا وشمالي سوريا الآن 25 ألفاً.

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