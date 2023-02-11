البنتاغون: روسيا فقدت نصف دباباتها في حرب أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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كشفت تقديرات ممثلة بارزة لوزارة الدفاع الأمريكية أن القوات المسلحة الروسية فقدت، على الأرجح، نصف دباباتها القتالية في حرب أوكرانيا.

وقالت سيليست والاندر، مسؤولة شؤون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الوزارة، إن القوات البرية لموسكو في أوروبا ضعفت بشكل كبير، مشيرةً إلى وجود عشرات آلاف الضحايا في الجانب الروسي.

وأضافت أن روسيا فقدت، على الأرجح، نصف مخزونها من الدبابات القتالية، إما نتيجة لأعمال قتالية، أو لأن أوكرانيا استولت عليها.

وبحسب تقديرات والاندار، التي يعادل منصبها في البنتاغون منصب مساعد وزير، فإن نحو 80% من القوات البرية الروسية تشارك الآن في الحرب.

وفي الوقت نفسه، حذرت والاندر من الاستخفاف بروسيا، لافتةً إلى أن روسيا تتعلم من الانتكاسات التي مُنيت بها حتى الآن، وتعدل من تكتيكاتها.

وتابعت أن هذا ما أظهرته المعارك الراهنة شرقي أوكرانيا، وذلك حسب ما قالته، أمس، في مركز أبحاث «سي إن ايه إس» (مركز الأمن الأمريكي الجديد).

واستطردت والاندر أن روسيا لا يزال لديها صناعة أسلحة مهمة، وقالت إن العقوبات الغربية صعبت إنتاجها وأبطأته.

وأشارت والاندر إلى أن موسكو تعتمد لهذا السبب على التعاون، ومن ذلك على سبيل المثال شراء طائرات مسيرة من إيران من أجل مهاجمة أهداف في أوكرانيا.

وذكرت أن روسيا لديها سلاح طيران مهم للغاية، واختتمت كلامها بالقول: «في الوقت الذي لا تزال تتكبد فيه روسيا خسائر، فإنها تتعلم أيضاً التكيف معها».

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