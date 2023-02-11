إنقاذ رضيع قضى 128 ساعة تحت أنقاض الزلزال في تركيا

المصدر: د ب أ

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نجحت فرق الإنقاذ في انتشال رضيع يبلغ من العمر شهرين حياً، بعدما ظل 128 ساعة تحت الأنقاض في محافظة هطاي جنوبي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء الرسمية أنه تم انتشال الرضيع بمنطقة الإسكندرون ونقله إلى المستشفى.

وعلى الرغم من مرور فترة الـ72 ساعة الحاسمة، للعثور على ناجين، منذ الزلزالين اللذين وقعا يوم الاثنين الماضي، فإن فرق الإنقاذ ما زالت تحاول جاهدة الوصول إلى أي شخص ربما يكون حياً.

وأودى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بحياة 24 ألفاً و218 شخصاً، فيما تم العثور على عدد قليل من الضحايا أحياء تحت الأنقاض، بعد خمسة أيام من حدوث الكارثة.

وفي تركيا وحدها، لقي 20 ألفاً و665 شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب 80 ألفاً و88 آخرين، بسبب الزلزالين القويين، اللذين ضربا المنطقة، الاثنين الماضي، طبقاً لأرقام جديدة، صدرت صباح اليوم.

ولقي 3553 شخصاً آخرون حتفهم وأصيب 5276 في سوريا.

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