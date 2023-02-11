جنوب أفريقيا تنفي عزم روسيا تجربة "تسيركون" خلال مناورات بحرية

المصدر: د ب أ

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نفت قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا تقريراً لوكالة تاس الروسية للأنباء بأن البحرية الروسية ستطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي، خلال مناورة بحرية مشتركة تبدأ الأسبوع المقبل وتشمل الصين أيضاً، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة.

ومن المقرر أن يجرى تدريب "إم أو إس آي-2"، الذي سيبدأ يوم الجمعة المقبل، قبالة مدينة ريتشاردز باي الساحلية بشرق البلاد، في تكرار لتدريب مشابه في عام 2019 لسلاح البحرية للدول الثلاث.

وأثار توقيت التدريب، مع تناقض موقف جنوب أفريقيا بشأن التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا، توترات مع شركاء تجاريين رئيسيين من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

كانت وكالة تاس قد ذكرت في الثالث من فبراير الجاري، نقلاً عن مسؤول لم تحدد هويته من المجمع الصناعي العسكري، أنه سيتم إطلاق الصاروخ من الفرقاطة الروسية "أدميرال جورشكوف".

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