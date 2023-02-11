الرئيس الألماني يذكر بعلاقة مجموعة كروب الصناعية بخطط النازية

المصدر: د ب أ

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أعاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الجمعة، في مدينة إيسن الألمانية إلى الأذهان الدور الذي لعبته شركة الصلب السابقة "كروب" كمنتج أسلحة في ظل النازية.

وقال شتاينماير في احتفال أقيم بمناسبة مرور 150 عاماً على إنشاء فيلا هوجل، وهي المقر السابق لإقامة أسرة كروب الصناعية: "لولا دروع الرايخ، لما كانت إعادة تسليح الجيش الألماني في زمن النازية ممكنة خلال الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن منطقة الرور ومدينة إيسن وسكانها دفعوا ثمناً باهظاً لذلك، مبيناً أنه "بالكاد تعرضت أي منطقة أخرى في ألمانيا لدمار بعد الحرب مثل هذه المنطقة".

وبالتالي فإن فيلا هوجل هي مكان لإحياء ذكرى التاريخ الذي جلب التقدم والازدهار إلى المنطقة بأكملها، ولكن أيضاً المعاناة والموت، بحسب شتاينماير.

ووصف شتاينماير فيلا هوجل بأنها "كنز عظيم، ورأس مال يمكن من خلاله دائماً صنع شيء جديد".

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