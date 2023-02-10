هدية استثنائية من زيلينسكي إلى ملك بلجيكا

المصدر: د ب أ

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قدَّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بروكسل، أمس، هدية غير عادية لعاهل بلجيكا، الملك فيليب.

وأعطى زيلينسكي لملك بلجيكا جزءاً من مقاتلة روسية من طراز سو-25 تم إسقاطها في أوكرانيا.

وكتب الطيارون الأوكرانيون عليها عبارة «معاً ننتصر»، حسبما قال القصر في تغريدة.

وحضر المقابلة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وكان زيلينسكي في زيارة لبروكسل من أجل حضور اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

وتعهد بأن الحرب ضد روسيا هي معركة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، مطالباً بأسلحة أثقل وأقوى، بما في ذلك طائرات مقاتلة.

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