الصين تتهم واشنطن بشن «حرب معلومات» فيما يتعلق يقضية المنطاد

المصدر: د ب أ

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قالت بكين إن مزاعم واشنطن بأن المنطاد الصيني كان لأغراض التجسس هي "حرب معلومات"، عقب إسقاط المنطاد فوق الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الخميس "أعتقد أن هذا جزء من حرب المعلومات التي تشنها الولايات المتحدة ضد الصين".

وأضافت ماو أن المجتمع الدولي يعرف بالضبط من هو في الواقع "إمبراطورية التجسس والمراقبة رقم واحد".

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطاد بأنه جزء من عملية مراقبة شاملة يقوم بها الصينيون.

وقال بلينكن، في اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في واشنطن، إن "الولايات المتحدة لم تكن الهدف الوحيد لهذا البرنامج الأوسع الذي ينتهك سيادة دول عبر خمس قارات".

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تبادلت معلومات مع عشرات الدول حول هذا الأمر، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وكررت وزارة الخارجية الصينية روايتها عن المنطاد اليوم الخميس.

وذكر بيان الخارجية الصيني أنه كان منطادا مدنيا دخل المجال الجوي الأمريكي عن طريق الخطأ بسبب "قوة قاهرة"، وهو مصطلح قانوني للأحداث التي لا يمكن السيطرة عليها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية "رغم أننا أوضحنا ذلك مرارا وتكرارا، استخدمت الولايات المتحدة القوة لإسقاط المنطاد، وهو أمر غير مسؤول".

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