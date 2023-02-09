ماكرون يتعهد بمواصلة تسليح أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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تعهَّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة بلاده تسليح أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وأوضح ماكرون، خلال اجتماع مساء أمس مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن باريس ستواصل جهودها لتسليم الأسلحة إلى كييف.

وقال، في مؤتمر صحفي مشترك، إن «فرنسا مصممة على مساعدة أوكرانيا على النصر وإعادة تأسيس حقوقها المشروعة».

وأضاف: «ا يمكن لروسيا ولا يجب أن تنتصر في هذه الحرب».

وتابع: «طالما استمرت روسيا في الهجوم، سنواصل تكييف وتخفيف الدعم العسكري اللازم للحفاظ على أوكرانيا ومستقبلها».

وأكد ماكرون أن اجتماع القادة في قصر الإليزيه سيناقش أيضاً الاحتياجات العملياتية لأوكرانيا، دون أن يشير على وجه التحديد إلى احتمال توفير المزيد من الأسلحة.

وكان زيلينسكي قد زار لندن في وقت سابق، حيث جدَّد طلبه للحصول على طائرات مقاتلة غربية، ومن المتوقع أن يحضر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم.

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