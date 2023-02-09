ارتفاع حصيلة زلازل تركيا وسوريا إلى 12565 قتيلاً

المصدر: د ب أ

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ارتفعت حصيلة قتلى الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا إلى 12565 قتيلاً.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح صحفي، إن عدد وفيات الزلازل في بلاده ارتفع إلى 9057، والإصابات إلى 52 ألفاً و979، والمباني المهدمة إلى 6444.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدد الوفيات في سوريا ارتفع إلى 3508 أشخاص.

وذكر أردوغان أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.

وأردف: «في ولاية هطاي حالياً 21 ألفاً و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم».

وتابع: «سنعمل على تسريع إزالة الأنقاض وبناء المساكن عبر شركات المقاولات تحت إدارة الإسكان التركية (توكي) بولاياتنا الـ10 المتضررة من الزلزال».

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