اليونان تنقذ 7 مهاجرين بعد غرق قارب

المصدر: رويترز

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أعلنت قوات خفر السواحل اليونانية، اليوم، أن اليونان أنقذت سبعة مهاجرين كانوا في عداد المفقودين بعد غرق زورق مطاطي قبالة جزيرة ليسبوس أمس، ليرتفع عدد الناجين إلى 39 شخصاً، فيما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم غرقاً.

كان ناجون قد قالوا للسلطات إن نحو 41 شخصاً كانوا على متن الزورق المطاطي الذي أبحر من تركيا.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (إي.آر.تي) عن ناجين القول إن المهاجرين كانوا من سوريا واليمن والصومال.

وحادث الأمس، الذي جاء وسط طقس بارد ورياح عاتية، هو الثاني من نوعه هذا الأسبوع.

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