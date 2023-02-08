البنتاغون: الصين رفضت إجراء محادثات معنا بعد إسقاط المنطاد

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاعون" الثلاثاء أن بكين رفضت عرضاً لإجراء محادثات بعد أن أسقطت واشنطن منطاداً صينياً تقول واشنطن إنه للتجسس.

وقال المتحدث باسم الوزارة باي رايدر إنه بعد إسقاط المنطاد فوق المياه الأمريكية، طلبت وزارة الدفاع الأمريكية إجراء مكالمة آمنة بين وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره الصيني وزير الدفاع الوطني وي فنج خه.إلا أن الصين رفضت الطلب، حسبما قال رايدر في بيان.

وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية من أجل إدارة العلاقة بمسؤولية. الخطوط بين جيوشنا مهمة بشكل خاص في لحظات كهذه".

وتابع: "التزامنا بفتح خطوط اتصال سيستمر".

وأسقطت الولايات المتحدة المنطاد، الذي حلق فوق البلاد لأيام، بصاروخ قبالة ساحل المحيط الأطلسي في ساوث كارولينا.

واتهمت الصين باستخدام المنطاد للتجسس على منشآت عسكرية مهمة.

وقالت بكين إنه منطاد مدني انحرف عن مساره وكان من الصعب المناورة به.

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