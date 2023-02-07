البيت الأبيض: بايدن يؤكد لأردوغان استعداد أمريكا لدعم تركيا بعد الزلزال

المصدر: رويترز

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ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الاثنين لتقديم التعازي ومعاودة التأكيد على استعداد واشنطن للمساعدة في جهود الإنقاذ بعد زلزال ضخم أودى بحياة الآلاف في مناطق واسعة من تركيا وشمال غرب سوريا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن "أشار إلى أن الفرق الأمريكية تنتشر بسرعة لدعم جهود البحث والإنقاذ التركية وتنسيق المساعدات الأخرى التي قد يحتاجها الأشخاص المتضررون من الزلازل، بما في ذلك الخدمات الصحية أو مواد الإغاثة الأساسية".

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