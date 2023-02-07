الاتحاد الأوروبي يطلق آلية استجابة للأزمات بعد كارثة الزلزال

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر أن يكون هناك تعاون أوثق على مستوى الاتحاد الأوروبي في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة الحدودية التركية السورية.

وأطلقت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي آلية "الاستجابة المتكاملة للأزمة السياسية" للمجتمع الدولي، وفقا لبيان صدر مساء الاثنين.

والغرض من ذلك هو تسريع تبادل المعلومات، من بين أمور أخرى.

ومن حيث المبدأ، من المفترض أن تمكن الآلية من اتخاذ قرارات سياسية سريعة ومنسقة في الأزمات الخطيرة والمعقدة، مثل الهجمات الإرهابية أو الأزمات الصحية مثل جائحة فيروس كورونا.

وتجمع الآلية بين مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي وأصحاب المصلحة الآخرين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز