"دبلوماسية الزلازل".. اليونان وتركيا تستأنفان العلاقات

المصدر: د ب أ

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دفعت "دبلوماسية الزلازل"إلى إجراء أول اتصال مباشر منذ أشهر ، بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكتب ميتسوتاكيس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد محادثة هاتفية مع الرئيس التركي الذي شكره: "نيابة عن الشعب اليوناني، قدمت خالص تعازي للخسائر المدمرة في الأرواح وكررت استعدادنا لتقديم كل المساعدة الإضافية اللازمة".

وأعلن أردوغان قبل 10 أشهر تقريبا أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع الزعيم اليوناني ، بسبب التوترات الشديدة حول الحقوق السيادية في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.

ولكن صباح الاثنين، كانت اليونان من أوائل الدول التي قدمت المساعدات لسكان منطقة الزلزال في تركيا، وأرسلت على الفور فريق إنقاذ مع الكلاب البوليسية إلى المنطقة.

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