كييف تكشف مصير وزير الدفاع الأوكراني

المصدر: د ب أ

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كشف ديفيد أرخاميا، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب خادم الشعب الذي ينتمي إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مصير وزير الدفاع الأوكراني بعد توقعات باستبداله.

وأوضح أرخاميا، اليوم، أنه لن يتم استبدال أوليكسي ريزنيكوف هذا الأسبوع، برغم التكهنات المؤكدة التي تشير إلى خلاف ذلك .

وكتب، عبر تطبيق «تلغرام»: «لن تكون هناك تغييرات في الأشخاص في قطاع الدفاع هذا الأسبوع».

وتورط ريزنيكوف، الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021، أخيراً في فضيحة فساد اتهمت فيها وزارته ببيع أغذية باهظة الثمن للجيش.

ولم يوضح أرخاميا سبب بقاء الوزير (56 عاماً) في منصبه في الوقت الحالي. ومع ذلك، هناك تكهنات بأن الحزب الرئاسي يخشى ألا يجد أصواتاً كافية لتعيين ريزنيكوف المخطط له وزيراً للصناعة الاستراتيجية.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن هناك مشكلة أخرى، ألا وهي بديل ريزنيكوف المخطط له.

وخليفة زيزينكوف المفترض هو الميجور جنرال كيريلو بودانوف، لكنه سيضطر إلى الاستقالة من الجيش من أجل تولي أعلى منصب عسكري.

وينص القانون الأوكراني على أن المدنيين فقط هم الذين يمكنهم شغل منصب وزير الدفاع، ويرأس بودانوف حالياً جهاز المخابرات العسكرية.

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