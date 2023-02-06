قتلى وجرحى ودمار عشرات المباني في تركيا وسوريا جراء زلزال قوته 8ر7 درجات

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 8ر7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي تركيا وسوريا ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانهيار العديد من المباني فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض.

وأفادت تقارير أولية بسقوط ما لا يقل 20 قتيلا وعشرات الجرحى في عدد من الولايات بجنوبي تركيا.

ووقع الزلزال على عمق 18 كيلومترا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

لكن هيئة الكوارث التركية ذكرت إن شدة الزلزال بلغت 4ر7 درجة على مقياس ريختر وكان على عمق 7 كيلومترات تقريبا.

وقال المركز الوطني السوري للزلازل: إن زلزالا بقوة 7ر7 وقع عند الساعة الرابعة و 17 دقيقة بالتوقيت المحلي جنوب تركيا في مساحة منطقة غازي عينتاب التركية.

ووقعت عدة هزات ارتدادية تابعة بلغت قوة إحداها 4ر6 درجة في وقت لاحق.

وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وفي سوريا، انهارت عشرات المباني وسقط عشرات القتلى والجرحى في مناطق ريف حلب شمالي سوريا وعدد من المدن السورية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به سوريا فجر اليوم الاثنين.

وقال وسائل إعلام محلية سورية إن " عشرات المباني انهارت في مناطق ريف حلب الشمالي فقد انهار أكثر من 20 مبنى في منطقة الجمعيات بمدينة جنديرس في ريف عفرين الغربي كما انهارت مبان في منطقة الاتارب والباب وجرابلس بريف حلب الشرقي إضافة إلى انهيار مباني في مدينة حارم بريف إدلب".

كما تم تسجيل "حصيلة أولية بمقتل 9 اشخاص بينهم 4 في مدينة عزاز وإصابة أكثر من 40 آخرين في عموم مناطق شمال سوريا ".

وقال الدكتور محمد الأحمد في مشفى حماة الوطني لـ(د.ب.أ) أن "مشفى حماة استقبل أكثر من 10 أشخاص بينهم ثلاثة في وضع حرج جراء إنهيار مبنى مؤلف من 8 طوابق في حي الاربعين وسط مدينة حماة وأن فرق الدفاع المدني والإسعاف والأهالي تقوم رغم برودة الطقس بالبحث عن ناجين تحت الانقاض".

وفي محافظة حلب قال مصدر في شرطة حلب لـ(د.ب.أ)"أن عدد من المباني في أحياء حلب الشرقي تضررت جراء الزلزال وأن فرق الدفاع المدني والاسعاف تعمل على إزالة الانقاض وإنتشال العالقين".

وفي محافظة اللاذقية على الساحل السوري نقلت مصادر محلية أن عدد من المباني إنهارت في حي الرمل الجنوبي ودمسرخو مع وقوع عدد من الضحايا ".

وتقع تركيا على العديد من الصفائح التكتونية، مما يجعلها نقطة ساخنة للنشاط الزلزالي. وضرب واحد من أخطر الزلازل في السنوات الماضية في أكتوبر 2020 مدينة إزمير على بحر إيجه، وتسبب في وفاة أكثر من 100 شخص.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أسفر زلزال بلغت قوته 3ر6 درجة عن مقتل نحو 900 شخص في دوزجه. وفي سبتمبر من العام نفسه، أودى زلزال قوي بلغت شدته 4ر7 درجة بحياة أكثر من 17 ألفا و100 شخص في المنطقة المحيطة بمدينة إزميت الصناعية.

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