أنباء عن تعيين وزير دفاع جديد في أوكرانيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ديفيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد إن من المقرر نقل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف إلى وظيفة حكومية أخرى تحت ضغط من فضيحة فساد في وزارته.

وأضاف أراخاميا أن وزارة الدفاع سيرأسها كيريلو بودانوف رئيس وكالة المخابرات العسكرية.

ولم يذكر موعد إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة. ولم يصدر تعليق حتى الآن من ريزنيكوف.

وقال أراخاميا عبر تطبيق تيليجرام "الحرب تملي تغييرات في السياسات المتعلقة بالأفراد".

وأضاف "الأوقات والظروف تتطلب التعزيز وإعادة رص الصفوف. هذا ما يحدث الآن وسيحدث في المستقبل... العدو يستعد للهجوم. نحن نستعد للدفاع عن أنفسنا وإعادة ما هو لنا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز