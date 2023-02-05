أوكرانيا تأمل في الحصول على طائرات حربية غربية لمواجهة تفوق روسيا جواً

المصدر: رويترز

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أعرب وزير الدفاع الأوكراني اليوم الأحد عن ثقته في موافقة الحلفاء الغربيين على طلب الأسلحة الأخير الذي تقدمت به البلاد - والمتمثل في الحصول على طائرات حربية لمواجهة القوات الروسية.

قال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في مؤتمر صحفي في كييف إن أوكرانيا تلقت بالفعل كل شيء من "قائمة الرغبات التي تقدمت بها سابقا"، باستثناء الطائرات.

توقع ريزنيكوف: "ستكون هناك طائرات أيضا. والسؤال هو بالضبط أي نوع من الطائرات... يمكنك القول إن هذه المهمة قد اكتملت بالفعل".

حتى الآن، حصلت أوكرانيا على دعم دول البلطيق وبولندا في سعيها للحصول على طائرات غربية مقاتلة. لكن العديد من القادة الغربيين أعربوا عن قلقهم من أن يستفز تزويد أوكرانيا بالطائرات الكرملين ويجر بلادهم إلى عمق الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأحدث دمارا هائلا.

تؤكد كييف أن مثل هذه الطائرات تشكل ضرورة لتحدي التفوق الجوي لروسيا ولضمان نجاح الهجوم الروسي الذي توقع ريزنيكوف أن يبدأ في الذكرى السنوية الأولى للحرب في 24 فبراير.

قال ريزنيكوف للصحفيين "لن تصل كل الأسلحة الغربية بحلول ذلك الوقت لكننا نمتلك لدينا الموارد والاحتياطيات للمساعدة في استقرار الهجوم واستدامته".

منذ بدء الحرب، رفض القادة الغربيون بعض طلبات أوكرانيا، مثل الصواريخ طويلة المدى والدبابات، لكنهم وافقوا لاحقا. والطائرات الحربية أحدث مثال على ذلك.

نقلت أوكرانيا طائراتها الحربية وأخفت أصول دفاعها الجوي، مما أعاق جهود موسكو للسيطرة الكاملة على الأجواء. وبعد تكبده خسائر مبكرة، تجنب سلاح الجو الروسي المغامرة في عمق المجال الجوي الأوكراني وركز في الغالب على دعم خط المواجهة القريب.

الدبابات الألمانية الصنع في طريقها إلى أوكرانيا. وقال ريزنيكوف إن قواته ستبدأ التدريب على دبابات ليوبارد في أوروبا يوم الاثنين قبل تسليمها إلى أوكرانيا. حتى الآن، أعلنت كندا وبولندا وألمانيا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بالدبابات.

قال الكرملين إن إمداد الدول الغربية بمزيد من الأسلحة المتطورة والمتطورة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، واتهم الناتو بالضلوع المباشر في الحرب. وفي تعليقه على توريد الأسلحة الغربية وحالة الجيش الأوكراني، قال حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن أربعة أشخاص أصيبوا عندما

سقط صاروخ روسي من طراز إس -300 بالقرب من مبنى سكني، وأصيب آخر عندما أصاب صاروخ مبنى للتعليم العالي.

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن المبنى الذي أصيب هو الأكاديمية الوطنية للاقتصاد الحضري، الذي يبعد حوالي 700 متر عن الساحة المركزية بالمدينة.

في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات العنيفة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وهي واحدة من أربع مناطق ضمتها روسيا بشكل غير قانوني العام الماضي على الرغم من عدم سيطرة قواتها بشكل كامل على المنطقة.

قال حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو إن خمسة مدنيين أصيبوا في الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الروسية ليلا في مدينة دروزكيفكا كما تعرضت بلدة أفدييفكا وضواحيها لإطلاق نار.

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