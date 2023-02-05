هولندا.. مقتل امرأة وإصابة شخصين في هجوم بسكين

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الهولندية أن مهاجماً مسلحاً بسكين طعن امرأة تبلغ من العمر 33 عاماً حتى الموت وأصاب امرأة أخرى ورجل بجروح خطيرة في مدينة ديلفت الهولندية صباح اليوم "الأحد".

وألقى رجال الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 31 عاماً بعد مطاردة في بلجيكا المجاورة، وذلك فى أعقاب الحادث الذى وقع فى منطقة سكنية بمدينة ديلفت الهولندية.

ويقوم المحققون باستجواب الرجل، حيث يعتقدون أن الهجوم نجم عن نزاع بينهما. وقد تم نقل رجل "55 عاماً" وامرأة "57 عاماً" إلى مستشفى لتلقي العلاج من جروح أصيبا بها.

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