سوناك يهدد بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

المصدر: د ب أ

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ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مستعد للانسحاب من معاهدة دولية لحقوق الإنسان في محاولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية.

وقد يعلن سوناك ووزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، عن تشريع جديد للهجرة خلال أسابيع، بعد أن تم تحذيرهما من أنه من المتوقع دخول 65 ألف مهاجر غير شرعي إلى المملكة المتحدة هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال تقرير للصحيفة إن سوناك وبرافرمان مستعدان للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قبل الانتخابات العامة، إذا قضى القضاة في ستراسبورغ بعدم قانونية خطط الهجرة الجديدة.

ومن شأن التهديد بالانسحاب من الاتفاقية أن يشكل خطاً فاصلاً حاداً بين حزب المحافظين البريطاني بزعامة سوناك وحزب العمال البريطاني المعارض، ما يؤكد موقف رئيس الوزراء المتشدد بشأن الهجرة.

وتعهد سوناك بإصلاح أنظمة اللجوء "المعطلة" في المملكة المتحدة واتخاذ إجراءات صارمة ضد عبور القوارب غير القانوني من فرنسا قبل فوزه بزعامة حزب المحافظين العام الماضي.

وتشير التقديرات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية بنسبة 50% هذا العام مقارنة بعام 2022، بحسب "التايمز".

وأضاف التقرير أن السبب وراء ذلك الارتفاع هو سعي أعداد كبيرة من الأشخاص الانتقال من آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر تركيا.

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