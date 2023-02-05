كولومبيا.. رصد جسم يشتبه في أنه منطاد

المصدر: د ب أ

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مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن إسقاط ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه منطاد تجسس صيني، أعلنت كولومبيا أنها رصدت جسماً مماثلاً في مجالها الجوي.

وقالت القوات الجوية الكولومبية، مساء أمس السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الوطنية رصدت صباح 3 فبراير، جسماً طائراً على ارتفاع نحو 17 ألف متر دخل المجال الجوي للبلاد في القطاع الشمالي.

وكان الجسم يتحرك بمتوسط سرعة يبلغ نحو 46 كيلومتراً في الساعة، ما يظهر"خصائص مشابهة للمنطاد".

وتعقبت القوات الجوية الكولومبية الجسم من خلال أنظمة الدفاع الجوي حتى غادر مجالها الجوي.

وقالت القوات الجوية إنه "لم يشكل أي تهديد للأمن والدفاع الوطنيين ولا لسلامة الطيران".

وأضافت أنها تعمل الآن مع دول أخرى لتحديد مصدر الجسم.

وأسقط الجيش الأمريكي، أمس السبت، ما قال المسؤولون إنه منطاد مراقبة صيني قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية.

وزعمت بكين أنه منطاد أبحاث مدني انحرف عن مساره.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، الجمعة الماضي، إنه تم رصد منطاد ثان فوق أمريكا اللاتينية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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