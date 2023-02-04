الرئيس الأوكراني: الوضع على الجبهة يزداد صعوبة

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "السبت" إن الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة وإن روسيا ترسل المزيد من القوات إلى ساحة المعركة.

وتحرز القوات الروسية تقدماً بطيئاً في منطقة دونباس حيث تطوق مدينة باخموت شمالي دونيتسك وتخوض المعارك للسيطرة على طريق قريب هو بمثابة طريق إمداد رئيسي للقوات الأوكرانية. كما تحاول القوات السيطرة على فوليدار الواقعة جنوب غربي دونيتسك.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور "كثيراً ما كان علي أن أقول إن الوضع على الجبهة صعب، ويزداد صعوبة، وقد حان الوقت "لأقول ذلك" مرة أخرى..الغازي يرسل المزيد من قواته لتحطيم دفاعاتنا".

وأضاف، "الوضع صعب جداً الآن في باخموت وفوليدار وليمان واتجاهات أخرى".

وفي وقت سابق "السبت"، كتبت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني عبر تطبيق تيليغرام أن الجهود الروسية لكسر الدفاعات في باخموت وليمان قد باءت بالفشل.

وكانت القوات الأوكرانية قد استعادت السيطرة في أكتوبر الماضي على مدينة ليمان الواقعة إلى الشمال مباشرة من باخموت.

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