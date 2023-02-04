ألمانيا تنتظر شركاء في "تسليم" الدبابات لأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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بعد أن قررت تسليم دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2 إيه 6" لأوكرانيا، تنتظر الحكومة الألمانية مشاركة محددة من دول شريكة.

وذكرت مصادر حكومية في برلين، اليوم السبت، أنه بينما هناك بالفعل إعلانات عن تسليم دبابات من طراز ليوبارد الأقدم "2 إيه 4"، فإن وضع الإمداد للطراز الأحدث "2 إيه 6" ضعيف.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن المستشار أولاف شولتس حاول خلال عدة مكالمات هاتفية استمالة قادة الحكومات للالتزام بتوريد دبابات لأوكرانيا.

وبحسب معلومات المجلة، لم ترغب أي دولة في الاتحاد الأوروبي في تقديم أي التزامات محددة بشأن المشاركة في حزمة الدبابات خلال مؤتمر عبر الفيديو دعا إليه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأسبوع الماضي. حتى الحكومة الهولندية التي وعدت على غرار بولندا في تصريحات إعلامية بتوريد دبابات من طراز "ليوبارد 2"، لم ترغب في تقديم تعهدات رسمية، ومع ذلك قدمت العديد من الدول التزامات علنية.

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