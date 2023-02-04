الصين: الثقة السياسية مع روسيا زادت بعد زيارة تشاو تشو

المصدر: رويترز

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أكدت الصين اليوم السبت أن الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا زادت بعد أن زار نائب وزير الخارجية ما تشاو تشو روسيا الأسبوع الماضي ولقائه مع وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وقالت وزارة الخارجية أيضا في بيانها إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية وتشجيع تحقيق مزيد من التقدم في علاقتهما.

وأعلن الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين شراكة استراتيجية في موسكو قبل عام تهدف إلى التصدي لنفوذ الولايات المتحدة وقالا إنه لن يكون بها مجالات تعاون "محظورة".

وقال البيان إن ما التقى أيضا بنائبي وزير الخارجية الروسيين أندريه رودنكو وسيرجي فيرشينين خلال زيارته يومي الثاني والثالث من فبراير.

وأضاف أنه تبادل خلال اجتماعاته وجهات النظر حول التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وكذلك القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ولم يشر بيان وزارة الخارجية بشأن زيارة ما إلى أوكرانيا، حيث تشن روسيا عملية عسكرية منذ ما يقرب من عام. وامتنعت الصين عن إدانة هذه العملية.

وقال وزير الخارجية الروسي لافروف يوم الخميس إن علاقات موسكو مع الصين ليس لها حدود وإنها على الرغم من أنها ليست تحالفا عسكريا رسميا، إلا أنها ذات طبيعة أعلى وأوسع نطاقا.

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