قتيل و5 مصابين بحادث في مصفاة نفط جنوبي هولندا

المصدر: د ب أ

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لقي عامل حتفه ونُقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بعد حادث بمصفاة نفط جنوبي هولندا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلاً عن الشرطة المحلية.

وأكدت مصفاة النفط زيلاند وقوع حادث خطير أمس، ووفاة عامل من الشركة التابعة للمقاول.

وقالت المصفاة إنه سيتم إجراء تحقيق، وإنه تم إبلاغ الوكالات الحكومية المعنية بمثل تلك الأمور.

وقالت مصادر مطلعة، في ديسمبر الماضي، إنه كان المقرر أن يبدأ المصنع، المملوك جزئياً لشركة لوك أويل الروسية للنفط، في عملية التحول الجزئي المخطط لها مطلع العام الجاري.

وأظهرت بيانات مجموعة وود ماكنزي العالمية للأبحاث والاستشارات أن بعض الوحدات توقفت في أواخر يناير الماضي.

وقالت الشركة إنه تم تعليق جميع أنشطة الصيانة في الوقت الحالي.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، يمكن لمفاعل زيلاند معالجة نحو 148 ألف برميل من النفط الخام يومياً، ما يجعله مصنعاً صغيراً نسبياً.

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