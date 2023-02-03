ألمانيا تطلب شراء منصات إطلاق من السويد لمصلحة أوكرانيا

المصدر: رويترز

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نقلت مجلة شبيجل اليوم "الجمعة" عن مصادر قولها إن ألمانيا تتحدث إلى الحكومة السويدية بشأن شراء منصات إطلاق محمولة من شأنها تعزيز قدرات أنظمة الدفاع الجوي (أيريس-تي) التي تخطط برلين لإرسالها إلى أوكرانيا.

وأرسلت ألمانيا واحدا من أنظمة (أيريس-تي) إلى أوكرانيا وتعتزم إرسال المزيد استجابة لنداءات كييف للحصول على أنظمة دفاع جوي لصد الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وسوف تساعد منصات الإطلاق السويدية القوات الأوكرانية على حماية منطقة أكبر من الهجمات الروسية.

وقالت الصحيفة إن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أثار هذه المسألة خلال زيارته للسويد في الأسبوع الحالي لكن الحكومة السويدية ترفض حتى الآن توفير هذه المنصات.

وامتنعت القوات المسلحة السويدية عن التعليق.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن متحدث باسم وزارة الدفاع السويدية قوله إن المناقشات بشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بحاجة لأن تراعي أن السويد قريبة من روسيا من الناحية الجغرافية لكنها ليست عضواً بعد في حلف شمال الأطلسي.

وأقامت شركة ديل الألمانية الخاصة لتصنيع الأسلحة نظام (أيريس-تي) الذي يعتبر من بين الأنظمة الأكثر تقدما في العالم.

وتستطيع وحدات الإطفاء إطلاق صواريخ على مسافة 40 كيلومترا لإسقاط طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وصواريخ وصواريخ كروز.

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