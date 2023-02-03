روسيا تكشف حقيقية عرض أمريكا خطة سلام سرية بشأن أوكرانيا

المصدر: رويترز

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نفى الكرملين اليوم الجمعة تقارير تفيد بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز عرض على موسكو اقتراح سلام سريا يتضمن تنازل أوكرانيا عن خمس أراضيها لروسيا ووصفها بأنها "زائفة".

كما نفت واشنطن التقرير الذي نشرته صحيفة نويه تسوريشر تسايتونج السويسرية وجاء فيه أن بيرنز سافر سرا إلى موسكو الشهر الماضي لطرح الخطة.

وردا على سؤال عما إذا كان بيرنز قد سافر إلى موسكو أو طرح خطة تتضمن تنازل أوكرانيا عن 20 بالمئة من أراضيها، قال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف للصحفيين "هذا التقرير زائف برمته".

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