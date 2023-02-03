مصرع طفل وإصابة آخر بحادث قطار في ألمانيا

المصدر: رويترز

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لقي طفل حتفه وأصيب آخر بجروح خطرة، أمس، بعد أن صدمهما قطار وسحبهما على خط للسكك الحديدية في بلدة ريكلينجهاوزن غربي ألمانيا.

وأكدت الشرطة تعرُّض عدد من اليافعين لحادث قطار، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأوضحت صحيفة «بيلد» الألمانية، نقلاً عن مسؤولين محليين، أن قطار شحن جر الضحيتين لعدة مئات من الأمتار، مضيفةً أن الحادث وقع بين محطتين.

ولم يتضح كيف وقع الحادث وما إذا كان هناك المزيد من الأطفال فيه، لكن تقارير في وسائل إعلام محلية ذكرت أنه تم نشر نحو 35 من رجال الإطفاء والإنقاذ في موقع الحادث.

وأفادت التقارير أن فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا على خط السكك الحديدية مستعينة بطائرات مسيرة.

وامتنعت شرطة ريكلينجهاوزن عن الكشف عن عدد الجرحى أو ما إذا كان أي منهم قد مات.

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