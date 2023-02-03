بعد ترامب وبايدن.. تفتيش منزل مايك بنس

المصدر: رويترز

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كشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن من المتوقع أن يقوم مكتب التحقيقات الاتحادي قريباً بتفتيش منزل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، في إنديانا، ومكتبه في واشنطن العاصمة، بحثاً عن سجلات سرية.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن وزارة العدل تتواصل مع الفريق القانوني لبنس لتحديد موعد لتفتيش منزله في إنديانا.

وأفادت شبكة «سي.إن.إن» بأن من المتوقع أيضاً أن يتم تفتيش مكتب بنس في واشنطن.

ولم يعلِّق محامو بنس حتى الآن على التقرير. ورفض مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق، ولم تردّ وزارة العدل على طلب للتعليق.

وكشف جريج جاكوب، محامي بنس، الشهر الماضي، أنه تم العثور على وثائق سرية في منزل بنس بولاية إنديانا الأسبوع الماضي، وأنه تم تسليمها لمكتب التحقيقات الاتحادي.

ويضع هذا الكشف بنس برفقة الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن اللذين عُثر على وثائق سرية في منزليهما.

وقال محامي بايدن إن مكتب التحقيقات الاتحادي فتش منزل الرئيس المطل على الشاطئ في ديلاوير أول من أمس، لكن دون العثور على أي وثائق سرية.

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