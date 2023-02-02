ارتفاع معدل الجريمة في اليابان لأول مرة منذ 20 عاماً

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الوطنية في اليابان، اليوم الخميس، ارتفاع معدل الجرائم الجنائية بالبلاد خلال عام 2022 بنسبة 9ر5 %، مقارنة بعام 2021، حيث وصلت إلى 601 ألف و 389 جريمة، وهي زيادة تحدث لأول مرة منذ 20 عاما.

وتأتي هذه الزيادة بسبب ارتفاع عدد جرائم الشوارع، مثل حالات سرقة الدراجات، بعد تخفيف قيود كوفيد-19، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية إن البلاد تواجه موقفا خطيرا فيما يتعلق بالجرائم، في خضم تصاعد الهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال الخاصة، وإساءة معاملة الأطفال.

وسار عدد الجرائم في اليابان في اتجاه تنازلي، بعد أن بلغ ذروته، بواقع 85ر2 مليون جريمة في عام 2002، بفضل جهود الشرطة وانتشار استخدام المعدات الأمنية، حيث وصل إلى أدنى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية للعام السابع على التوالي في 2021.

وانخفض عدد جرائم الشوارع خلال عامي 2020 و 2021 بشكل رئيسي بسبب القيود السلوكية جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

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