إغلاق قنصليتي ألمانيا والسويد في إسطنبول لأسباب أمنية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارتا الخارجية الألمانية والسويدية إغلاق قنصليتي بلادهما في إسطنبول أمس، بسبب التهديد المتزايد بوقوع هجوم في أكبر مدينة تركية.

وحذرت ألمانيا مواطنيها في إسطنبول من أن خطر وقوع هجوم مرتفع بشكل خاص في منطقة بيوغلو بوسط المدينة وحول ميدان تقسيم المزدحم.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن خطوة إغلاق القنصلية جاءت بعد تقييم السلطات الأمنية، وحثت المواطنين على توخي الحذر بشكل خاص وتجنّب الحشود.

وأوضحت الوزارة أنه بعد الأحداث الأخيرة في العواصم الأوروبية، مثل الحرق العلني للقرآن، ازدادت مخاطر وقوع هجمات إرهابية في إسطنبول، خاصة في وسط المدينة.

وقالت الوزارة: «إذا كنت تعيش هناك، فاقصر وجودك خارج المنزل على ما هو ضروري للغاية».

وكانت السفارة السويدية في أنقرة والقنصلية في إسطنبول مغلقتين أمام الزوار أيضاً، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في ستوكهولم، وكذلك لم تكن القنصلية البريطانية مفتوحة للجمهور، وفقاً لتحذير سفر.

وأغلقت سويسرا سفارتها في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول، مؤكدةً أن هناك معلومات ملموسة عن هجوم إرهابي وشيك.

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