"ستارت الجديدة".. صمود رغم الشقاق

المصدر: رويترز

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أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها تريد الحفاظ على آخر معاهدة باقية بينها وبين الولايات المتحدة، تتعلق بالحد من انتشار الأسلحة النووية، رغم ما وصفته موسكو بأنه "نهج هدام" تتبناه واشنطن حيال الحد من انتشار الأسلحة.

واتهمت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، روسيا، بانتهاك معاهدة ستارت الجديدة من خلال رفض عمليات تفتيش على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إن من الضروري الحفاظ على الأقل على بعض "ملامح" استمرار الحوار مع واشنطن "بغض النظر عن مدى بؤس الموقف في الوقت الراهن".

وقال: "نعتبر أن استمرار تلك المعاهدة أمر بالغ الأهمية"، ووصف المعاهدة بأنها الوحيدة الباقية "القابلة للتطبيق افتراضياً على الأقل".

وتابع قائلاً: "بخلاف ذلك، نرى أن الولايات المتحدة دمرت بالفعل الإطار القانوني" للحد من التسلح.

ودخلت معاهدة ستارت الجديدة حيز التنفيذ في 2011، وتم تمديدها في 2021 لمدة خمس سنوات أخرى. وتحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي بمقدور الولايات المتحدة وروسيا نشرها ونشر الصواريخ على البر ومن خلال الغواصات والطائرات المقاتلة.

ولدى روسيا والولايات المتحدة معاً نحو 90% من الرؤوس النووية في العالم. واكتسب مستقبل معاهدة ستارت الجديدة أهمية إضافية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما قرب الدولتين من المواجهة المباشرة أكثر من أي وقت مضى خلال الستين عاماً الماضية.

وعلقت موسكو في أغسطس التعاون مع عمليات التفتيش بموجب المعاهدة، وعزت ذلك إلى قيود السفر التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لكنها قالت إنها لا تزال ملتزمة ببنود المعاهدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن روسيا لديها "مسار واضح" للعودة للالتزام بالمعاهدة من خلال السماح بأنشطة التفتيش، وإن واشنطن تظل مستعدة للعمل مع روسيا من أجل التنفيذ الكامل للمعاهدة.

وأضاف: "معاهدة ستارت الجديدة تبقى في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وكان من المقرر أن تعقد في مصر في نوفمبر الماضي، محادثات بشأن استئناف عمليات التفتيش، لكن روسيا أجلتها ولم يحدد أي طرف موعداً جديداً للمحادثات. واتهمت موسكو واشنطن برفض مناقشة أجندة أوسع نطاقاً عن "الاستقرار الاستراتيجي".

وحذرت روسيا، الاثنين، من أن المعاهدة قد تنتهي في 2026 دون معاهدة بديلة، بسبب رغبة واشنطن في إلحاق "هزيمة استراتيجية" بموسكو في أوكرانيا.

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