بايدن يكشف عن عزمه زيارة بولندا دون تحديد موعد

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في واشنطن أمس الاثنين إنه من المقرر أن يزور بولندا، لكن لم يتم تحديد موعد للرحلة بعد.

وأضاف ردا على سؤال: "سأذهب إلى بولندا، لكن لا أعرف متى، رغم ذلك".

وعندما سُئل عما إذا كانت الرحلة ستتزامن مع 24 فبراير، الذي سيصادف مرور عام منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال بايدن: "لست متأكدا".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة في وقت سابق أن بايدن يفكر في القيام برحلة إلى أوروبا، مع احتمال التوقف في بولندا، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب في 24 فبراير.

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