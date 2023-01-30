«كذب».. الكرملين يوضح حقيقة تهديد بوتين لجونسون

المصدر: د ب أ

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نفى الكرملين مزاعم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدده شخصياً بشن ضربة صاروخية.

وأدلى جونسون بهذه التصريحات في فيلم وثائقي جديد من ثلاثة أجزاء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال جونسون إن بوتين وجَّه التهديد له خلال محادثة حول ما إذا كانت بريطانيا ستدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المستقبل، وهو الأمر الذي تعارضه روسيا بشدة.

وقال جونسون لشبكة «بي بي سي»: «لقد هددني نوعاً ما في وقت من الأوقات وقال لي: بوريس، لا أريد أن أؤذيك، ولكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط، أو شيء من هذا القبيل».

وأضاف جونسون: «أعتقد أنه من خلال نبرته الهادئة في الحديث، كان يساير فقط محاولاتي لحمله على التفاوض».

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين لم يُصدر مثل هذا التهديد.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن بيسكوف القول، اليوم، الاثنين: «ما قاله السيد جونسون غير صحيح. وبتعبير أدق إنه كذب».

وقال بيسكوف إن جونسون إما كذب عمداً بشأن التعليقات أو ببساطة أساء فهم ما كان يتحدث عنه بوتين.

وقال بيسكوف إن بوتين، في محادثة مع جونسون، كان يعبّر عن قلقه إزاء هجوم صاروخي محتمل على موسكو.

وكان بوتين قد حذر علناً من أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن الناتو سيبني قواعد في البلاد تسمح للصواريخ الأمريكية بالوصول إلى موسكو في غضون دقائق.

وقال بيسكوف: «إذا اتبع ما تبقى من الفيلم [وثائقي هيئة الإذاعة البريطانية] النمط نفسه، فإننا لا ننصح بإضاعة الوقت في مشاهدته».

كما قال المتحدث باسم بوتين، مرة أخرى، إن تسليم أسلحة غربية متقدمة إلى أوكرانيا ينطوي على خطر تصعيد إضافي للحرب.

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