زلزال بقوة 6.1 درجة يهزّ منطقة شينجيانغ الصينية

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر محافظة شايا بولاية أكسو في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الزلزال وقع عند الساعة 7:49 صباح اليوم الاثنين بتوقيت بكين (11:49 من مساء الأحد بتوقيت غرينتش)، وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل.

وقال المركز إنه تم رصد الزلزال عند خط عرض 01ر40 درجة شمالا وخط طول 29ر82 درجة شرقا وعلى عمق 50 كيلومترا.



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