بريطانيا.. عزل ناظم الزهاوي من رئاسة حزب المحافظين

المصدر: د ب أ

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عُزل ناظم الزهاوي، اليوم، من منصب رئيس حزب المحافظين في بريطانيا، عقب أن دفع غرامة لحل نزاع ضريبي بملايين الجنيهات الأسترلينية، أثناء توليه وزارة الخزانة، وفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وواجه الزهاوي ضغوطاً خلال الأيام الماضية من أجل الاستقالة، حيث تزايدت الأسئلة حول أموره المالية حتى بعدما أصدر بياناً "لتوضيح بعض الالتباس".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أمر في 23 يناير الجاري، بإجراء تحقيق في الأمور الضريبية المتعلقة بالزهاوي، حيث قوَّضت موجة جديدة من الادعاءات حول مخالفات مالية في الحزب الحاكم تعهُّد سوناك بإدارة لا تشوبها شائبة.

وكان الزهاوي قد قال إنه كان "مهملاً" في شؤون الضرائب الخاصة به، بعد صدور تقرير يفيد بأنه دفع فاتورة بقيمة 4.8 ملايين جنيه إسترليني (6 ملايين دولار) إلى مصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية، منها 30% غرامة لعدم تسوية المبلغ الصحيح في ذلك الوقت.

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